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2016 Chevrolet Corvette

23,000 KM

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$68,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Chevrolet Corvette

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2LT

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2016 Chevrolet Corvette

2LT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$68,880

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23,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6825035
  • Stock #: W21-127
  • VIN: 1G1YD3D77G5106645

Vehicle Details

  • Exterior Colour Yellow
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 23,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Parking Aid
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
HID Headlights
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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