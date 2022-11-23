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416-766-2277
2016 Chevrolet Corvette
STINGRAY COUPE-7 SPEED-GLASS TARGA-RED LEATHER
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$56,780
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353881
- Stock #: W22-535
- VIN: 1G1YA2D77G5102078
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-535
- Mileage 36,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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