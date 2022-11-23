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2016 Chevrolet Corvette

36,000 KM

Details Description Features

$56,780

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Chevrolet Corvette

2016 Chevrolet Corvette

STINGRAY COUPE-7 SPEED-GLASS TARGA-RED LEATHER

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2016 Chevrolet Corvette

STINGRAY COUPE-7 SPEED-GLASS TARGA-RED LEATHER

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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36,000KM
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  • Listing ID: 9353881
  • Stock #: W22-535
  • VIN: 1G1YA2D77G5102078

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # W22-535
  • Mileage 36,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Premium Sound System
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
HID Headlights
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Telematics
Navigation from Telematics
Targa Roof
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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