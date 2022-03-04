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2016 Dodge Charger

166,000 KM

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$14,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Dodge Charger

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V6 3.6L **BACK UP CAMERA-TINTED WINDOWS-1 OWNER**

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2016 Dodge Charger

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8550815
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166,000KM
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  • Listing ID: 8550815
  • Stock #: WW22-58
  • VIN: 2C3CDXAG0GH235210

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # WW22-58
  • Mileage 166,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Steel Wheels
Cloth Seats
Power Driver Seat
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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