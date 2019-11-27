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2016 DODGE DURANGO LIMITED - AWD - 3.6L V6 - 7-PASSENGER - BACK UP CAMERA - PARK ASSIST - BRAKE ASSIST - HILL START ASSIST - SPORT MODE - START-STOP SYSTEM - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - HEATED MIRRORS - REMOTE VEHICLE START - KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - HID HEADLIGHTS - LED LIGHTS - POWER SUNROOF - 20" MULTI SPOKE WHEELS - POWER LEATHER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - 4-ZONE CLIMATE CONTROL - TILT AND TELESCOPIC MULTI FUNCTION LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL - TOUCHSCREEN UCONNECT INFOTAINMENT SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - USB PORTS - SD CARD SLOT - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.
NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 110,000KM - $24,800 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
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