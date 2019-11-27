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2016 Dodge Durango

LIMITED-AWD-CAMERA-SUNROOF-20" WHEELS

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2016 Dodge Durango

LIMITED-AWD-CAMERA-SUNROOF-20" WHEELS

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

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$24,800

+ taxes & licensing

  • 110,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4370370
  • VIN: 1C4RDJDG4GC477323
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.




2016 DODGE DURANGO LIMITED - AWD - 3.6L V6 - 7-PASSENGER - BACK UP CAMERA - PARK ASSIST - BRAKE ASSIST - HILL START ASSIST - SPORT MODE - START-STOP SYSTEM - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - HEATED MIRRORS - REMOTE VEHICLE START - KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - HID HEADLIGHTS - LED LIGHTS - POWER SUNROOF - 20" MULTI SPOKE WHEELS - POWER LEATHER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - 4-ZONE CLIMATE CONTROL - TILT AND TELESCOPIC MULTI FUNCTION LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL - TOUCHSCREEN UCONNECT INFOTAINMENT SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - USB PORTS - SD CARD SLOT - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.

NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 110,000KM - $24,800 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Lumbar Support
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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