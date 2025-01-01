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2016 Dodge Grand Caravan

177,000 KM

Details Description Features

$7,999

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2016 Dodge Grand Caravan

1 OWNER-CERTIFIED-WE FINANCE EVERYONE-10 TO CHOOSE

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2016 Dodge Grand Caravan

1 OWNER-CERTIFIED-WE FINANCE EVERYONE-10 TO CHOOSE

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$7,999

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Used
177,000KM
VIN 2C4RDGBG0GR398289

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 24 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Exterior

Daytime Running Lights

Media / Nav / Comm

CD Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
3rd Row Seat

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag

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