$7,999+ tax & licensing
2016 Dodge Grand Caravan
1 OWNER-CERTIFIED-WE FINANCE EVERYONE-10 TO CHOOSE
2016 Dodge Grand Caravan
1 OWNER-CERTIFIED-WE FINANCE EVERYONE-10 TO CHOOSE
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$7,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Other
- Body Style Minivan / Van
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 177,000 KM
Vehicle Description
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