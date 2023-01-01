$26,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2016 Ford Mustang
CONVERTIBLE-ECOBOOST-PREMIUM-LEATHER-CAMERA-70KM!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$26,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9456748
- Stock #: 16 MUSTANG CONVERTIBLE
- VIN: 1fatp8uh0g5243285
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 16 MUSTANG CONVERTIBLE
- Mileage 70,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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