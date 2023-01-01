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2016 Ford Mustang

70,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Ford Mustang

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CONVERTIBLE-ECOBOOST-PREMIUM-LEATHER-CAMERA-70KM!!

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CONVERTIBLE-ECOBOOST-PREMIUM-LEATHER-CAMERA-70KM!!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9456748
  • Stock #: 16 MUSTANG CONVERTIBLE
  • VIN: 1fatp8uh0g5243285

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 16 MUSTANG CONVERTIBLE
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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