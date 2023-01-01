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416-766-2277
2016 Honda Civic
Sedan LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9595429
- Stock #: W23-53
- VIN: 2HGFC2F59GH028290
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-53
- Mileage 139,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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