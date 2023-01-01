Menu
Account
Sign In
Back

2016 Honda Civic

139,000 KM

Details Description Features

$15,777

+ tax & licensing
Make it Yours
$15,777

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2016 Honda Civic

2016 Honda Civic

Sedan LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA

Watch This Vehicle

2016 Honda Civic

Sedan LX-AUTOMATIC-HEATED SEATS-CARPLAY-REAR CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9595429
  2. 9595429
  3. 9595429
  4. 9595429
  5. 9595429
  6. 9595429
  7. 9595429
  8. 9595429
  9. 9595429
  10. 9595429
  11. 9595429
  12. 9595429
  13. 9595429
  14. 9595429
Contact Seller

$15,777

+ taxes & licensing

139,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9595429
  • Stock #: W23-53
  • VIN: 2HGFC2F59GH028290

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-53
  • Mileage 139,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

HONDA NATION! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY HONDA CIVIC! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! CARFAX VERIFIED! CLEAN TITLE!

FINISHED IN CRYSTAL BLACK ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! NAVIGATION AND MAPS VIA SMART PHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE AND SO MUCH MORE!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Temporary spare tire
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2013 Dodge Grand Car...
 65,000 KM
$15,990 + tax & lic
2015 Subaru Impreza ...
 99,000 KM
$13,999 + tax & lic
2021 Honda Civic Sed...
 120,000 KM
$24,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory