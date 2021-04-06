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2016 Honda Odyssey

98,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848696
  • Stock #: W20-416
  • VIN: 5FNRL5H32GB505494

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W20-416
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
tilt steering
Alloy Wheels
tinted windows
AM/FM Stereo
Power Brakes
DUAL AIRBAG
3RD ROW SEATING
Bench Seating
All Equipped
Backup Sensor
Dual sliding doors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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