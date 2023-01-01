Menu
Account
Sign In
Back

2016 Honda Odyssey

130,000 KM

Details Description Features

$20,777

+ tax & licensing
Make it Yours
$20,777

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2016 Honda Odyssey

2016 Honda Odyssey

EX-8 PASSENGER-POWER DOORS-REAR CAM-HEATED SEAT

Watch This Vehicle

2016 Honda Odyssey

EX-8 PASSENGER-POWER DOORS-REAR CAM-HEATED SEAT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9471732
  2. 9471732
  3. 9471732
  4. 9471732
  5. 9471732
  6. 9471732
  7. 9471732
  8. 9471732
  9. 9471732
  10. 9471732
  11. 9471732
  12. 9471732
  13. 9471732
  14. 9471732
  15. 9471732
  16. 9471732
  17. 9471732
  18. 9471732
  19. 9471732
  20. 9471732
  21. 9471732
  22. 9471732
  23. 9471732
  24. 9471732
  25. 9471732
  26. 9471732
  27. 9471732
  28. 9471732
  29. 9471732
  30. 9471732
  31. 9471732
  32. 9471732
  33. 9471732
Contact Seller

$20,777

+ taxes & licensing

130,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9471732
  • Stock #: W22-558
  • VIN: 5FNRL5H46GB506043

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-558
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, #9 SIN, WORK PERMIT, PERMANENT RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

HONDA RELIABILITY! SPACIOUS 8 PASSENGER MINIVAN! BUY WITH CONFIDENCE! VERY CLEAN ODYSSEY WITH ONLY 130,000KM

EX PACKAGE! FINISHED IN BLAZE BLUE METALLIC ON GREY! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.5L V-6CYL! AUTOMATIC! HEATED SEATS! DUAL POWER SLIDING DOORS! BACK UP CAMERA & BLIND SPOT CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! ALLOY WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2017 Ford Police Int...
 180,000 KM
$15,777 + tax & lic
2018 Dodge Challenge...
 154,000 KM
$31,777 + tax & lic
2022 Nissan Rogue AW...
 7,699 KM
$35,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory