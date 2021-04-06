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2016 Hyundai Sonata

80,000 KM

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2016 Hyundai Sonata

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GLS SPECIAL EDITION-LEATHER-SUNROOF-REAR CAM-83KM

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848714
  • Stock #: W20-471
  • VIN: 5NPE24AF8GH340102

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W20-471
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Child-Safety Locks
DUAL AIRBAG
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Sunroof
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Heated Seats
Leather Interior
Power Adjustable Seat
Alloy Wheels
Front Wheel Drive
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
All Equipped
Backup Sensor
Fully loaded
Rear View Camera
Heated Exterior Mirrors

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