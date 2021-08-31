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2016 Infiniti QX60

106,000 KM

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$26,780

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2016 Infiniti QX60

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2016 Infiniti QX60

AWD-NAVI-TV/DVD-PANO ROOF-CAMERA-LOADED

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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106,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7957832
  • Stock #: W21-420
  • VIN: 5N1AL0MM6GC513590

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 106,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

AWD-NAVI-TV/DVD-PANO ROOF-CAMERA-LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Heated Steering Wheel
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

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