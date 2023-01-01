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416-766-2277
2016 Jeep Wrangler
Unlimited SAHARA 4WD *AUTOMATIC-NAVIGATION-2 TOPS-NEW TIRES*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9617332
- Stock #: 16 WRANGLER SAHARA
- VIN: 1C4BJWEG7GL101110
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # 16 WRANGLER SAHARA
- Mileage 220,000 KM
Vehicle Description
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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