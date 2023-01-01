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2016 Jeep Wrangler

220,000 KM

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$23,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Jeep Wrangler

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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220,000KM
Used
  • Listing ID: 9617332
  • Stock #: 16 WRANGLER SAHARA
  • VIN: 1C4BJWEG7GL101110

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 16 WRANGLER SAHARA
  • Mileage 220,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Hard Disk Drive Media Storage
Targa Roof
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

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