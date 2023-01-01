$27,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2016 Mercedes-Benz CLS-Class
CLS 400-4 MATIC-AMG SPORT-NAVI-360 CAM-CARPLAY
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9595423
- VIN: WDDLJ6HB9GA179233
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 156,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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