Menu
Account
Sign In
Back

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

156,000 KM

Details Description Features

$27,990

+ tax & licensing
Make it Yours
$27,990

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2016 Mercedes-Benz CLS-Class

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

CLS 400-4 MATIC-AMG SPORT-NAVI-360 CAM-CARPLAY

Watch This Vehicle

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

CLS 400-4 MATIC-AMG SPORT-NAVI-360 CAM-CARPLAY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9595423
  2. 9595423
  3. 9595423
  4. 9595423
  5. 9595423
  6. 9595423
  7. 9595423
  8. 9595423
  9. 9595423
  10. 9595423
  11. 9595423
  12. 9595423
  13. 9595423
  14. 9595423
Contact Seller

$27,990

+ taxes & licensing

156,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9595423
  • VIN: WDDLJ6HB9GA179233

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 156,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

MERCEDES-BENZ STANDARD OF THE WORLD! DRIVE IN LUXURY..CLASS..& STYLE! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN DIRECT FROM MERCEDES BENZ FRANCHISE STORE! VERY CLEAN INSIDE & OUT!

FULLY LOADED **AMG SPORT PACKAGE**! FINISHED IN SHARP GREY ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.0L V-6CYL! 4MATIC ALL WHEEL DRIVE WITH VARIABLE DRIVE MODES! AUTOMATIC! AMG EXTERIOR KIT! HEATED AND MASSAGE SEATS! SUNROOF! 360 DEGREE CAMERA! POWER TRUNK! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! APPLE CARPLAY! XENON HEADLAMPS! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire
Air Suspension
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Automatic Parking
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Driver Monitoring
Front Collision Warning

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2013 Dodge Grand Car...
 65,000 KM
$15,990 + tax & lic
2015 Subaru Impreza ...
 99,000 KM
$13,999 + tax & lic
2021 Honda Civic Sed...
 120,000 KM
$24,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory