$22,900+ taxes & licensing
2016 Mercedes-Benz GLC 300
4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-DISTRONIC-1 OWNER
2016 Mercedes-Benz GLC 300
4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-DISTRONIC-1 OWNER
Location
Dell Fine Cars
478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919
Certified
$22,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 105,000 KM
Vehicle Description
2016 MERCEDES-BENZ GLC300 4MATIC - 1 OWNER - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DISTRONIC PLUS - STEERING ASSIST- BURMESTER STEREO - KEYLESS GO - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - ACTIVE BLIND SPOT ASSIST - ACTIVE LANE KEEPING ASSIST - COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM - BRAKE ASSIST - PRESAFE BRAKE - ACTIVE PARK ASSIST - ATTENTION ASSIST - DYNAMIC LED HEADLIGHTS - DYNAMIC SELECT WITH SPORT/SPORT+/INDIVIDUAL/ECO/COMFORT MODES - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - ELECTRIC POWER LIFTGATE - POWER FOLDING MIRRORS - ILLUMINATED DOOR SILLS - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUTOMATIC HIGH BEAMS - RAIN SENSING WIPERS - MERCEDES-BENZ MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.
1 OWNER - CLEAN CARFAX - ACCIDENT FREE - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 105,000KM - $22,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dell Fine Cars
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Dell Fine Cars
Dell Fine Cars
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
416-252-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
416-252-1919