<p>2016 MERCEDES-BENZ GLC300 4MATIC - 1 OWNER - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DISTRONIC PLUS - STEERING ASSIST- BURMESTER STEREO - KEYLESS GO - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - ACTIVE BLIND SPOT ASSIST - ACTIVE LANE KEEPING ASSIST - COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM - BRAKE ASSIST - PRESAFE BRAKE - ACTIVE PARK ASSIST - ATTENTION ASSIST - DYNAMIC LED HEADLIGHTS - DYNAMIC SELECT WITH SPORT/SPORT+/INDIVIDUAL/ECO/COMFORT MODES - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - ELECTRIC POWER LIFTGATE - POWER FOLDING MIRRORS - ILLUMINATED DOOR SILLS - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUTOMATIC HIGH BEAMS - RAIN SENSING WIPERS - MERCEDES-BENZ MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.</p><p>1 OWNER - CLEAN CARFAX - ACCIDENT FREE - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 105,000KM - $22,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/</p>

2016 Mercedes-Benz GLC 300

105,000 KM

$22,900

+ taxes & licensing
2016 Mercedes-Benz GLC 300

4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-DISTRONIC-1 OWNER

13179380

2016 Mercedes-Benz GLC 300

4MATIC-AMG SPORT-360 CAM-DISTRONIC-1 OWNER

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$22,900

+ taxes & licensing

Used
105,000KM
Excellent Condition
VIN WDC0G4KB3GF101374

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,000 KM

Vehicle Description

2016 MERCEDES-BENZ GLC300 4MATIC - 1 OWNER - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DISTRONIC PLUS - STEERING ASSIST- BURMESTER STEREO - KEYLESS GO - PANORAMIC DOUBLE SUNROOF - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - ACTIVE BLIND SPOT ASSIST - ACTIVE LANE KEEPING ASSIST - COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM - BRAKE ASSIST - PRESAFE BRAKE - ACTIVE PARK ASSIST - ATTENTION ASSIST - DYNAMIC LED HEADLIGHTS - DYNAMIC SELECT WITH SPORT/SPORT+/INDIVIDUAL/ECO/COMFORT MODES - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - ELECTRIC POWER LIFTGATE - POWER FOLDING MIRRORS - ILLUMINATED DOOR SILLS - HEATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - AUTOMATIC HIGH BEAMS - RAIN SENSING WIPERS - MERCEDES-BENZ MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.

1 OWNER - CLEAN CARFAX - ACCIDENT FREE - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 105,000KM - $22,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights

Convenience

Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

$22,900

+ taxes & licensing>

