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2016 MERCEDES BENZ METRIS

180,000 KM

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$26,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2016 MERCEDES BENZ METRIS

2016 MERCEDES BENZ METRIS

8 PASSENGER-LEATHER-NAVI-CAM-NO ACCIDENTS

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2016 MERCEDES BENZ METRIS

8 PASSENGER-LEATHER-NAVI-CAM-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

  1. 9637282
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180,000KM
Used
  • Listing ID: 9637282
  • Stock #: M23-61
  • VIN: WD4BG2EE2G3120420

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M23-61
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Rear Bench Seat
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Rear Defrost
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
3rd Row Seat
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Driver Monitoring

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