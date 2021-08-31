Menu
Account
Sign In
Back

2016 MINI Cooper Countryman

48,000 KM

Details Description Features

$18,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$18,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2016 MINI Cooper Countryman

2016 MINI Cooper Countryman

ALL4-S-AWD-4 DOOR-PANO ROOF-LEATHER-48KM

Watch This Vehicle

2016 MINI Cooper Countryman

ALL4-S-AWD-4 DOOR-PANO ROOF-LEATHER-48KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$18,999

+ taxes & licensing

48,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7597510
  • Stock #: W21-276
  • VIN: WMWZC5C56GWT39174

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 48,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY MINI COOPER! BUY WITH CONFIDENCE! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 48,000KM!

RARE FULLY LOADED **ALL 4 S ** PACKAGE! FINISHED IN ABSOLUTE BLACK METALLIC ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.6L I-4CYL GAS SAVER! ALL WHEEL DRIVE HANDLING SYSTEM! 6 SPEED MANUAL! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!!  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

ALL4-S-AWD-4 DOOR-PANO ROOF-LEATHER-48KM
Anti-Lock Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
Cargo shade
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Turbocharged
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

1998 BMW 3 Series M ...
 217,000 KM
$18,990 + tax & lic
2015 Ford Mustang GT...
 50,000 KM
$28,990 + tax & lic
1971 Chevrolet Cheve...
 0 KM
$23,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory