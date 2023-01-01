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2016 Nissan Altima

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177,000KM
Used
  • Listing ID: 9707275
  • Stock #: 16 ALTIMA WHITE
  • VIN: 1N4AL3AP3GN319498

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 16 ALTIMA WHITE
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

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TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

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