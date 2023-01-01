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416-766-2277
2016 Nissan Altima
SV **AUTOMATIC-CAMERA-SUNROOF-HEATED SEATS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,477
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- Listing ID: 9707275
- Stock #: 16 ALTIMA WHITE
- VIN: 1N4AL3AP3GN319498
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 16 ALTIMA WHITE
- Mileage 177,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
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