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2016 Nissan Rogue

S-BACKUP CAM-BLUETOOTH-40KMS

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2016 Nissan Rogue

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Location

Lucky Motorcars Inc.

350 Weston Rd, Toronto, ON M6N 3P9

416-577-2961

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$14,988

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  • 40,000KM
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  • Listing ID: 4391769
  • Stock #: 19-188949
  • VIN: 5N1AT2MT3GC777949
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

**HOLIDAY SALE - SAVE $$$** ONLY 40,000KMS! ** ONE OWNER - 100 % ONTARIO VEHICLE  **  THATS RIGHT ONLY 40,000KMS! PRACTICALLY BRAND NEW!  BALANCE OF NISSAN'S 5YR/100KM FACTORY WARRANTY!  FULL DEALERSHIP SERVICE RECORDS! **Comes FULLY CERTIFIED with a SAFETY CERTIFICATE at NO EXTRA COST** BUY WITH CONFIDENCE! 

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Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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