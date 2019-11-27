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2016 Nissan Rogue

SV-BACKUP CAM-HEATED SEATS-BLUETOOTH-ALLOYS-60KMS

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2016 Nissan Rogue

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Location

Lucky Motorcars Inc.

350 Weston Rd, Toronto, ON M6N 3P9

416-577-2961

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$15,988

+ taxes & licensing

  • 60,000KM
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  • Listing ID: 4391772
  • Stock #: 19-189498
  • VIN: 5N1AT2MT6GC790498
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

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Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

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