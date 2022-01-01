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2016 Subaru Impreza

68,000 KM

Details Description Features

$12,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Subaru Impreza

2016 Subaru Impreza

AWD-LIMITED-TECH-NAVI-LEATHER-ROOF-CAM-68KM

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2016 Subaru Impreza

AWD-LIMITED-TECH-NAVI-LEATHER-ROOF-CAM-68KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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68,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8109652
  • Stock #: M22-14
  • VIN: JF1GPAN62G8316966

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 68,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

AWD-LIMITED-TECH-NAVI-LEATHER-ROOF-CAM-68KM
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

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