$26,990+ tax & licensing
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416-766-2277
2016 Toyota Camry
XLE-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED LEATHER-1 OWNER!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8240079
- VIN: 4T1BD1FK4GU199287
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 64,000 KM
Vehicle Description
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TOP OF THE LINE ***XLE***
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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