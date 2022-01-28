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2016 Toyota Camry

64,000 KM

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$26,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2016 Toyota Camry

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XLE-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED LEATHER-1 OWNER!

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2016 Toyota Camry

XLE-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED LEATHER-1 OWNER!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$26,990

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64,000KM
Used
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  • Listing ID: 8240079
  • VIN: 4T1BD1FK4GU199287

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 64,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

XLE-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED LEATHER-1 OWNER!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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