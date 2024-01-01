$22,777+ tax & licensing
2016 Toyota Highlander
AWD-LIMITED-7 PASSENGER-LEATHER-PANO ROOF-NAVI
2016 Toyota Highlander
AWD-LIMITED-7 PASSENGER-LEATHER-PANO ROOF-NAVI
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 149,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Windows
Convenience
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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