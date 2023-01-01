$24,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2016 Toyota Prius
HYBRID-CAMERA-HEATED SEATS-BLUETOOTH-ONLY 82,000KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9613801
- VIN: JTDKBRFU6G3000370
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 82,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
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