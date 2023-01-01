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2016 Toyota Prius

82,000 KM

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82,000KM
Used
  • Listing ID: 9613801
  • VIN: JTDKBRFU6G3000370

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 82,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Wheel Locks
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights

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