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2016 Toyota RAV4

187,000 KM

Details Description Features

$19,777

+ tax & licensing
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2016 Toyota RAV4

Hybrid LIMITED HYBRID-LEATHER-SUNROOF-LOADED

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2016 Toyota RAV4

Hybrid LIMITED HYBRID-LEATHER-SUNROOF-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$19,777

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Used
187,000KM
VIN JTMDJREV2GD048562

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 187,000 KM

Vehicle Description

CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

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LIMITED PACKAGE! FINISHED IN BLACK ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L I-4CYL HYBRID GAS SAVER! AUTOMATIC! ALL WHEEL DRIVE! HEATED SEATS! SUNROOF! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS! POWER TAILGATE AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Exterior

Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
MP3 Capability
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation

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