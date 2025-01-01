$24,900+ tax & licensing
2016 Toyota RAV4
Hybrid LIMITED-HYBRID-ONLY 60KM-NAVI-LEATHER-SUNROOF-CAM!
2016 Toyota RAV4
Hybrid LIMITED-HYBRID-ONLY 60KM-NAVI-LEATHER-SUNROOF-CAM!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # RAV4HYBRID
- Mileage 60,000 KM
Vehicle Description
ONLY 60,000KM!! **SENIOR LADY DRIVEN** NO ACCIDENTS!! TOYOTA DEALER SERVICED!! CERTIFIED PRE-OWNED
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Interior
Exterior
Mechanical
Seating
Safety
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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416-766-XXXX(click to show)
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416-766-2277