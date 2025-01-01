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2016 Toyota RAV4

60,000 KM

Details Description Features

$24,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2016 Toyota RAV4

Hybrid LIMITED-HYBRID-ONLY 60KM-NAVI-LEATHER-SUNROOF-CAM!

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2016 Toyota RAV4

Hybrid LIMITED-HYBRID-ONLY 60KM-NAVI-LEATHER-SUNROOF-CAM!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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$24,900

+ taxes & licensing

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Used
60,000KM
VIN JTMDJREV8GD036884

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # RAV4HYBRID
  • Mileage 60,000 KM

Vehicle Description

ONLY 60,000KM!! **SENIOR LADY DRIVEN** NO ACCIDENTS!! TOYOTA DEALER SERVICED!! CERTIFIED PRE-OWNED



{ CERTIFIED PRE-OWNED }



**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**



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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!


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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON


301 WESTON ROAD


TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Interior

Immobilizer
Compass
Leather Steering Wheel
Cargo Net
Perimeter Alarm
glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Outside temp gauge
Front Cupholder
Air filtration
Carpet Floor Trim
Leatherette Door Trim Insert
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Manual tilt/telescoping steering column
Trunk/hatch auto-latch
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
HVAC -inc: Underseat Ducts
Valet Function
2 12V DC Power Outlets
2 Seatback Storage Pockets
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HomeLink Garage Door Transmitter
Cargo Area Concealed Storage
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Sliding Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Selective service internet access
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
Instrument Panel Bin
Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert
4-Way Passenger Seat
6-Way Driver Seat
Cargo Features -inc: Cargo Tray/Organizer
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Analog Appearance

Exterior

Chrome Door Handles
Deep Tinted Glass
Splash Guards
Black grille
Front fog lamps
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Steel spare wheel
Lip Spoiler
LED brakelights
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fully Galvanized Steel Panels
Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
Power Liftgate Rear Cargo Access
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Wiper Park
Black Bodyside Mouldings and Black Wheel Well Trim
Body-Coloured Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
Body-Coloured Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
Tires: P235/55R18 All Season -inc: compact spare tire
Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off

Mechanical

Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
Gas-pressurized shock absorbers
Permanent locking hubs
Electronic Transfer Case
Single stainless steel exhaust
Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Engine Auto Stop-Start Feature
Hybrid Electric Motor
56 L Fuel Tank
Battery w/Run Down Protection
Double Wishbone Rear Suspension w/Coil Springs
Mechanical Limited Slip Differential
Cooled exhaust gas recirculation (EGR) system
EV mode
3.542 Axle Ratio
Transmission: Continuously Variable (CVT) -inc: gate type shifter and transmission cooler
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
Automatic Full-Time All-Wheel
410.0 Kgs Maximum Payload
Nickel Metal Hydride (nimh) Traction Battery

Seating

Driver Seat Memory System

Safety

Rear child safety locks
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Driver Knee Airbag and Passenger Cushion Front Airbag
Blind Spot
Forward Collision Mitigation and Rear Collision Warning
Collision Mitigation-Front

Additional Features

GVWR: 2
Height Adjusters and Pretensioners
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point
Metal-Look Door Panel Insert
Piano Black Console Insert
Hybrid Synergy Drive (HSD)
Front Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
Sequential Shift Control and Oil Cooler
Heated Front Sport Bucket Seats -inc: 8-way power adjustable driver seat
passenger seat fore/aft and passenger seat seat recline
power driver cushion height
power driver lumbar support
power driver recline
power driver seat fore/aft
Wheels: 18 Aluminum Alloy w/Wheel Locks
Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Atkinson cycle
ECO mode and Sport mode
960 lbs)
250 kgs (4
Chrome/Metal-Look Interior Accents and Leatherette Upholstered Dashboard
Engine: 2.5L 16-Valve DOHC I-4 -inc: Variable Valve Timing w/intelligence (VVT-i)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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