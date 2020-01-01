2016 Toyota RAV4

109 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W 1P1
416-741-8880
+ taxes & licensing
This vehicle is Safety Certified.
***ONE OWNER***
***HYBRID***HYBRID***HYBRID***
***SUNROOF,BACK UP CAMERA***
***CERTIFIED***
***3 MONTH OR 5000KM WARRANTY INCLUDED***
***CARFAX LINK:https://vhr.carfax.ca/main?id=HSZnaJ%2bMNnxWZUCDfcwtPpoMOnm819U7
*AUTO
*AIR COND.
*POWER WINDOWS,TINTED WINDOWS
*POWER DOOR LOCKS
*POWER MIRRORS,HEATED MIRRORS,BLIND SPOT MIRRORS
*POWER DRIVER SEAT,HEATED SEATS
*POWER TRUNK
*TILT STEERING,ELECTRIC POWER STEERING
*CRUISE CONTROL
*KEYLESS ENTRY
*PUSH START
*AM FM RADIO,CD,AUX,USB,BT,STEERING VOLUME CONTROL
*BACK UP CAMERA
*12V12W POWER OUTLET
*17" ALLOY WITH 225/65/17 A/S 5/32
*17" STEEL RIMS WITH 225/65/17 SNOW 11/32
*FOG LAMPS
*ROOF RACK
*REAR SPOILER
*REAR WIPER
***CARFAX REPORT***
***05/29/2017 POLICE REPORT NO CLAIM***
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