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2016 Toyota RAV4

XLE ONE OWNER

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2016 Toyota RAV4

XLE ONE OWNER

Location

MSD Motors

109 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W 1P1

416-741-8880

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Sale Price

$19,998

+ taxes & licensing

  • 192,653KM
  • Used
  • Good Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4399515
  • Stock #: 1723
  • VIN: JTMRJREV9GD003821
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Hybrid
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***ONE OWNER***

***HYBRID***HYBRID***HYBRID***

***SUNROOF,BACK UP CAMERA***

***CERTIFIED***

***3 MONTH OR 5000KM WARRANTY INCLUDED***

***CARFAX LINK:https://vhr.carfax.ca/main?id=HSZnaJ%2bMNnxWZUCDfcwtPpoMOnm819U7

*AUTO

*AIR COND.

*POWER WINDOWS,TINTED WINDOWS

*POWER DOOR LOCKS

*POWER MIRRORS,HEATED MIRRORS,BLIND SPOT MIRRORS

*POWER DRIVER SEAT,HEATED SEATS

*POWER TRUNK

*TILT STEERING,ELECTRIC POWER STEERING

*CRUISE CONTROL

*KEYLESS ENTRY

*PUSH START

*AM FM RADIO,CD,AUX,USB,BT,STEERING VOLUME CONTROL

*BACK UP CAMERA

*12V12W POWER OUTLET

*17" ALLOY WITH 225/65/17 A/S 5/32 

*17" STEEL RIMS WITH 225/65/17 SNOW 11/32

*FOG LAMPS

*ROOF RACK

*REAR SPOILER

*REAR WIPER 

***CARFAX REPORT***

***05/29/2017 POLICE REPORT NO CLAIM***

***********************************************************

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Liftgate
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Winter Tires
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Included
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
  • Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Blind Spot Monitor
  • Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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