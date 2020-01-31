Menu
Account
Sign In

2016 Volkswagen Golf

CERTIFIED, NO ACCIDENTS, BCK CAMERA, BLUETOOTH A1

Watch This Vehicle

2016 Volkswagen Golf

CERTIFIED, NO ACCIDENTS, BCK CAMERA, BLUETOOTH A1

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller

$12,485

+ taxes & licensing

  • 83,225KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4629519
  • VIN: 3VW217AU0GM037182
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Gray
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

NO ACCIDENTS, CERTIFIED, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS, POWER SEATS, ALUMINUM RIMS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, RUNS GREAT, GAS SAVER, LOTS OF CARGO SPACE, VERY RELIABLE, IN EXCELLENT CONDITION, WELL MAINTAINED, NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE 

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

FOR MORE DEALS LIKE THIS ONE, GO TO WWW.GREATCAR.CA, 

TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • Premium Synthetic Seats
  • Bluetooth Connection
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Great Car Inc.

2010 Chevrolet Cobal...
 132,446 KM
$3,885 + tax & lic
2013 Chrysler 300 30...
 128,442 KM
$12,885 + tax & lic
2011 BMW 3 Series 32...
 129,224 KM
$9,885 + tax & lic
Great Car Inc.

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-832-XXXX

(click to show)

416-832-7087

Send A Message