2017 Audi A4
2.0T-QUATTRO-PROGRESSIV-NAV-360 CAMERA
Location
Dell Fine Cars
478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919
Certified
$20,900
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Description
2017 AUDI A4 2.0T QUATTRO - CLEAN CARFAX! ACCIDENT FREE! LOCAL ONTARIO VEHICLE! 2-KEYS WITH BOOKS! NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - AUDI PRE SENSE - EFFICIENCY ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI SMARTPHONE INTERFACE - APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO - AUDI DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - LEATHER POWER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - RAIN SENSE WIPERS - AMBIENT LIGHTING - LED LIGHTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - AND SO MUCH MORE.
EXCELLENT CONDITION - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $20,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
