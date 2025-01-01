Menu
2017 AUDI A4 2.0T QUATTRO - CLEAN CARFAX! ACCIDENT FREE! LOCAL ONTARIO VEHICLE! 2-KEYS WITH BOOKS!  NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - DRIVER ASSIST - AUDI SIDE ASSIST - AUDI PRE SENSE - EFFICIENCY ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI SMARTPHONE INTERFACE - APPLE CARPLAY - ANDROID AUTO - AUDI DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/AUTO MODE SETTINGS - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - BI-XENON HEADLIGHTS - LEATHER POWER SEATS WITH MEMORY CONTROL/LUMBAR SUPPORT - HEATED  SEATS - HEATED STEERING WHEEL - RAIN SENSE WIPERS - AMBIENT LIGHTING - LED LIGHTS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY  - AND SO MUCH MORE.

EXCELLENT CONDITION - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $20,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES

2017 Audi A4

90,000 KM

$20,900

+ taxes & licensing
2017 Audi A4

2.0T-QUATTRO-PROGRESSIV-NAV-360 CAMERA

13146685

2017 Audi A4

2.0T-QUATTRO-PROGRESSIV-NAV-360 CAMERA

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$20,900

+ taxes & licensing

Used
90,000KM
Excellent Condition
VIN WAUBNAF42HN064109

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Proximity Key

Additional Features

Pre-Collision System

Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919

$20,900

+ taxes & licensing>

Dell Fine Cars

416-252-1919

2017 Audi A4