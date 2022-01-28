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2017 Chevrolet Camaro

148,000 KM

Details Description Features

$22,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Chevrolet Camaro

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LT-RS SPORT-SUNROOF-AUTOMATIC-CAMERA-CARPLAY

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2017 Chevrolet Camaro

LT-RS SPORT-SUNROOF-AUTOMATIC-CAMERA-CARPLAY

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$22,980

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148,000KM
Used
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  • Listing ID: 8240085
  • Stock #: W22-45
  • VIN: 1G1FB1RX7H0130968

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 148,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

LT-RS SPORT-SUNROOF-AUTOMATIC-CAMERA-CARPLAY
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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