Menu
Account
Sign In
Back

2017 Chevrolet Camaro

90,000 KM

Details Description Features

$24,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$24,980

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2017 Chevrolet Camaro

2017 Chevrolet Camaro

LT-RS SPORT-AUTOMATIC-CARPLAY-CERTIFIED

Watch This Vehicle

2017 Chevrolet Camaro

LT-RS SPORT-AUTOMATIC-CARPLAY-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$24,980

+ taxes & licensing

90,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8470812
  • Stock #: W22-131
  • VIN: 1G1FB1RX1H0114958

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS! TURN HEADS EVERYWHERE IN THIS BAD A$$ MUSCLE CAR!!

LT RS SPORT PACKAGE! 2.0L TURBO POWERED! JET BLACK OVER BLACK! AUTOMATIC WITH PADDLE SHIFT! BACK UP CAMERA! BOSE SOUND! SMART PHONE INTEGRATION WITH APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO! KEYLESS ENTRY! PUSH BUTTON START AND SO MUCH MORE!!!! VERY CLEAN INSIDE & OUT!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2010 Ford Mustang GT...
 140,000 KM
$19,888 + tax & lic
2014 Mitsubishi Lanc...
 120,000 KM
$28,880 + tax & lic
2006 Ford Mustang GT...
 130,000 KM
$17,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory