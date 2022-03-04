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416-766-2277
2017 Chevrolet Camaro
LT-RS SPORT-AUTOMATIC-CARPLAY-CERTIFIED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8470812
- Stock #: W22-131
- VIN: 1G1FB1RX1H0114958
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
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