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2017 Chevrolet Cruze

80,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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LT RS SPORT-AUTOMATIC-CAMERA-CARPLAY-CAMERA-82KM

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848690
  • Stock #: W20-405
  • VIN: 1G1BE5SMXH7156629

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W20-405
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
remote start
Heated Seats
Alloy Wheels
tinted windows
AM/FM Stereo
Bluetooth
Anti-Theft
Power Brakes
Onstar
Anti-Lock Brakes (ABS)
DUAL AIRBAG
Premium Audio
All Equipped
Backup Sensor
Fully loaded
Rear View Camera
Remote Fuel Cover Release

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