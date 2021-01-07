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2017 Dodge Grand Caravan

124,668 KM

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$11,885

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2017 Dodge Grand Caravan

2017 Dodge Grand Caravan

NO ACCIDENTS, CERTIFIED, REAR STOW'N'GO, NEW TIRES

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2017 Dodge Grand Caravan

NO ACCIDENTS, CERTIFIED, REAR STOW'N'GO, NEW TIRES

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,885

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124,668KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6483475
  • VIN: 2C4RDGBGXHR555666

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 124,668 KM

Vehicle Description

CERTIFIED, NO ACCIDENTS, BRAND NEW TIRES ON 17 INCH ALUMINUM RIMS, NEW BRAKES, FRESH OIL CHANGE, POWER WINDOWS POWER LOCKS, RUNS JUST LIKE BRAND NEW, BEST PRICE ONLINE FOR 2017 DODGE GRAND CARAVAN, ++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

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CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Cloth Seats
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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