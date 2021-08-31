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2017 Dodge Grand Caravan

71,000 KM

Details Description Features

$19,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Dodge Grand Caravan

2017 Dodge Grand Caravan

SE-7 PASSENGER-STOW & GO-ONLY 71000KM

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2017 Dodge Grand Caravan

SE-7 PASSENGER-STOW & GO-ONLY 71000KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$19,900

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71,000KM
Used
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  • Listing ID: 7791144
  • Stock #: M21-337
  • VIN: 2C4RDGBG0HR748473

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 71,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SE-7 PASSENGER-STOW & GO-ONLY 71000KM
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Steel Wheels
Running Boards/Side Steps
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Liftgate
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Remote Engine Start
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Cloth Seats
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Covers
Entertainment System
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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