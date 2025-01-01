Menu
AWD/2.0L/NO ACCIDENT WITH ALL SERVICE RECORDS!!!

FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE!!!PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015! 
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

2017 Ford Escape

156,120 KM

$10,850

+ taxes & licensing
2017 Ford Escape

SE

12936752

2017 Ford Escape

SE

Location

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$10,850

+ taxes & licensing

Used
156,120KM
Good Condition
VIN 1FMCU9G91HUB07696

Vehicle Details

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 156,120 KM

Vehicle Description

AWD/2.0L/NO ACCIDENT WITH ALL SERVICE RECORDS!!!

FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE!!!PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Auto Smart GTA

Auto Smart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

