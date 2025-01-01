$10,850+ taxes & licensing
2017 Ford Escape
SE
Location
Auto Smart GTA
831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8
647-869-1015
$10,850
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 156,120 KM
Vehicle Description
AWD/2.0L/NO ACCIDENT WITH ALL SERVICE RECORDS!!!
FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!! ALL SERVICE RECORDS AVAILABLE!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA
Vehicle Features
