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416-766-2277
2017 Ford F-250
Super Duty SRW 4WD XLT CREW CAB LONG BOX-1 OWNER-NO ACCIDENTS!!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$48,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8324970
- Stock #: 21-415
- VIN: 1FT7W2B62HEB15434
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # 21-415
- Mileage 119,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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