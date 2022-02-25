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2017 Ford F-250

119,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Ford F-250

2017 Ford F-250

Super Duty SRW 4WD XLT CREW CAB LONG BOX-1 OWNER-NO ACCIDENTS!!!

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2017 Ford F-250

Super Duty SRW 4WD XLT CREW CAB LONG BOX-1 OWNER-NO ACCIDENTS!!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8324970
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  • Listing ID: 8324970
  • Stock #: 21-415
  • VIN: 1FT7W2B62HEB15434

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 21-415
  • Mileage 119,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Trip Computer
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Automatic Headlights
Pass-Through Rear Seat
Adjustable Steering Wheel
Driver Restriction Features

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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