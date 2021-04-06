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2017 Ford Mustang

21,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Ford Mustang

2017 Ford Mustang

FASTBACK V6-AUTOMATIC-CAMERA-$8000 IN EXTRAS-21KM

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2017 Ford Mustang

FASTBACK V6-AUTOMATIC-CAMERA-$8000 IN EXTRAS-21KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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21,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6872121
  • Stock #: W21-147
  • VIN: 1FA6P8AM1H5288122

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 21,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

FASTBACK V6-AUTOMATIC-CAMERA-$8000 IN EXTRAS-21KM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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