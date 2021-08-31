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2017 Ford Mustang

94,000 KM

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$27,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Ford Mustang

2017 Ford Mustang

FASTBACK V6-AUTO-GT350 UPGRADES-NO ACCIDENTS-94KM

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2017 Ford Mustang

FASTBACK V6-AUTO-GT350 UPGRADES-NO ACCIDENTS-94KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$27,880

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94,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7803549
  • Stock #: W21-349
  • VIN: 1FA6P8AM1H5327579

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 94,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

FASTBACK V6-AUTO-GT350 UPGRADES-NO ACCIDENTS-94KM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Locking/Limited Slip Differential
Telematics
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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