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2017 Ford Mustang

90,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Ford Mustang

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GT PREMIUM 6 SPD-5.0L V8 NAVI-LEATHER-RIMS-EXHAUST!!

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GT PREMIUM 6 SPD-5.0L V8 NAVI-LEATHER-RIMS-EXHAUST!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8452737
  • Stock #: 17 MUSTANG GT!!
  • VIN: 1FA6P8CF6H5219179

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 17 MUSTANG GT!!
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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