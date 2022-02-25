$38,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2017 Ford Mustang
GT PREMIUM 6 SPD-5.0L V8 NAVI-LEATHER-RIMS-EXHAUST!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$38,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8452737
- Stock #: 17 MUSTANG GT!!
- VIN: 1FA6P8CF6H5219179
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Stock # 17 MUSTANG GT!!
- Mileage 90,000 KM
Vehicle Description
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
NO ACCIDENTS! CLEAN CARFAX!!
YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS! TURN HEADS EVERYWHERE IN THIS BAD A$$ MUSCLE CAR!!
TOP OF THE LINE GT PREMIUM WITH PERFORMANCE PACKAGE! 5.0L V-8CYL! 6 SPEED MANUAL! JET BLACK OVER BLACK LEATHER! FULLY LOADED!! BREMBO BRAKE PACKAGE!! FACTORY NAVIGATION! BACK UP CAMERA! HEATED SEATS!! FOG LIGHTS!! BLACKED OUT PP1 WHEELS! FORD PERFORMANCE M-9603 M8A STAGE 2 TUNE WITH LARGER GT 350 THROTTLE BODY AND AIR INTAKE!! GT 350 FLAT BOTTOM STEERING WHEEL! ROUSH REAR LIP SPOILER!! BARTON SHORT SHIFT KIT!! MAGNA FLOW EXHAUST! SHAKER SOUND!! TINTED WINDOWS! KEYLESS ENTRY! PUSH BUTTON START AND SO MUCH MORE!!!! VERY CLEAN INSIDE & OUT!
TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.