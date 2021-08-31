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2017 Ford Police Interceptor Utility

174,000 KM

Details Description Features

$15,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Ford Police Interceptor Utility

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AWD **BACK UP CAMERA-KEYLESS-CENTER CONSOLE**

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2017 Ford Police Interceptor Utility

AWD **BACK UP CAMERA-KEYLESS-CENTER CONSOLE**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$15,990

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174,000KM
Used
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  • Listing ID: 7791180
  • Stock #: M21-325
  • VIN: 1FM5K8ARXHGC49299

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 174,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

AWD **BACK UP CAMERA-KEYLESS-CENTER CONSOLE**
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Steel Wheels
Wheel Covers
Adjustable Pedals
Turbocharged
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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