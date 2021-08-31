2017 Honda Accord

+ taxes & licensing
416-766-2277
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
1 OWNER!! NO ACCIDENTS!!! ***CARFAX VERIFIED***
https://vhr.carfax.ca/?id=ZrSt664Tn1oCeihRzXUNo6lOgQG7tgcZ
HONDA NATION! DRIVE IN STYLE! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN DIRECT FROM A HONDA DEALER!
FULLY LOADED **SE** PACKAGE! FINISHED IN PEARL WHITE PEARL ON PLUSH GREY INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! HONDA LINKS VIA SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! SPOILER!! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS!! ****BRAND NEW TIMING CHAIN WITH RECEIPTS***** AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.69%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1