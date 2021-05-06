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2017 Honda CR-V

57,738 KM

Details Description Features

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Richstone Fine Cars Inc

416-274-2886

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2017 Honda CR-V

2017 Honda CR-V

Touring

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2017 Honda CR-V

Touring

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

  1. 1622329723
  2. 1622329723
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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57,738KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7119019

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 57,738 KM

Vehicle Description

JUST IN!! ONLY 57,738 KMS!!!

1 LOCAL OWNER - NON-SMOKER! WINTERS SPENT IN FLORIDA!!

2017 HONDA CRV TOURING AWD - FULLY EQUIPPED*** GPS/NAVIGATION, PANORAMIC DUAL GLASS MOONROOF,LEATHER, BLIND SPOT MONITORING,CROSS TRAFFIC MONITORING, COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS), ROAD DEPARTURE MITIGATION (RDM),  LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS), HANDS-FREE POWER TAILGATE,  REMOTE ENGINE STARTER, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AND SO MUCH MORE*** TOP OF THE LINE!!!

YES,....ONLY 57,738 KMS. NOT A MISPRINT!!! HONDA DEALER MAINTANED!!

FULLY LOADED!! GPS-NAVIGATION, POWER HEATED LEATHER SEATS (FRONT AND REAR!!), DUAL GLASS PANORAMIC ROOF, ALL-WHEEL DRIVE, PROXIMITY/KEYLESS ENTRY, BACK UP CAMERA, DUAL CLIMATE CONTROL. ALLOYS WHEELS, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!

 

THE "ALL-IN" SELLING PRICE INCLUDES THE FOLLOWING LISTED BELOW:

CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS!!

*****SAFETY CERTIFICATION!!!

*****HONDA FACTORY POWERTRAIN WARRANTY WARRANTY - (UNTIL MAY 31, 2022/OR 100,000 KMS.!!)

*****COMPLETE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP ALL FLUIDS, AND COMPLETE VEHICLE INSPECTION. 

*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, INTERIOR LEATHER CONDITIONER, CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.

ONLY HST, LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!

PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY.

RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3

416-274-"AUTO" (2886)

WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.

SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!

WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.

Vehicle Features

TOURING
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Balance of Factory Warranty
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Navigation System
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
HD Radio
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Hands-Free Liftgate
Lane Keeping Assist
1 LOCAL OWNER!
NO ACCIDENTS OR CLAIMS!!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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