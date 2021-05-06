2017 Honda CR-V

+ taxes & licensing
416-274-2886
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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JUST IN!! ONLY 57,738 KMS!!!
1 LOCAL OWNER - NON-SMOKER! WINTERS SPENT IN FLORIDA!!
2017 HONDA CRV TOURING AWD - FULLY EQUIPPED*** GPS/NAVIGATION, PANORAMIC DUAL GLASS MOONROOF,LEATHER, BLIND SPOT MONITORING,CROSS TRAFFIC MONITORING, COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS), ROAD DEPARTURE MITIGATION (RDM), LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS), HANDS-FREE POWER TAILGATE, REMOTE ENGINE STARTER, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AND SO MUCH MORE*** TOP OF THE LINE!!!
YES,....ONLY 57,738 KMS. NOT A MISPRINT!!! HONDA DEALER MAINTANED!!
FULLY LOADED!! GPS-NAVIGATION, POWER HEATED LEATHER SEATS (FRONT AND REAR!!), DUAL GLASS PANORAMIC ROOF, ALL-WHEEL DRIVE, PROXIMITY/KEYLESS ENTRY, BACK UP CAMERA, DUAL CLIMATE CONTROL. ALLOYS WHEELS, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!
THE "ALL-IN" SELLING PRICE INCLUDES THE FOLLOWING LISTED BELOW:
CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS!!
*****SAFETY CERTIFICATION!!!
*****HONDA FACTORY POWERTRAIN WARRANTY WARRANTY - (UNTIL MAY 31, 2022/OR 100,000 KMS.!!)
*****COMPLETE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP ALL FLUIDS, AND COMPLETE VEHICLE INSPECTION.
*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, INTERIOR LEATHER CONDITIONER, CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.
ONLY HST, LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
416-274-"AUTO" (2886)
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!
WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3