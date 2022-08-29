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2017 Honda HR-V

140,000 KM

Details Description Features

$19,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Honda HR-V

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EX-L 4WD **NAVI-LEATHER-ROOF-CAMERA-HEATED SEATS**

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2017 Honda HR-V

EX-L 4WD **NAVI-LEATHER-ROOF-CAMERA-HEATED SEATS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9042301
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140,000KM
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  • Listing ID: 9042301
  • Stock #: 19990
  • VIN: 3CZRU6H73HM100841

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 19990
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front Collision Warning

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