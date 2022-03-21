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2017 Honda Pilot

178,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8923888
  • Stock #: W22-305
  • VIN: 5FNYF6H24HB507071

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-305
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)
Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription
Front collision mitigation

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