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2017 Hyundai Elantra

144,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2017 Hyundai Elantra

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GL AUTOMATIC-CAMERA-BLUETOOTH-WE FINANCE

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2017 Hyundai Elantra

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9338998
  • Stock #: 17 ELANTRA
  • VIN: KMHD84LF3HU122045

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 17 ELANTRA
  • Mileage 144,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
A/C
Adjustable Steering Wheel
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Requires Subscription

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