$19,880+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2017 Hyundai Santa Fe
XL AWD PREMIUM-7 PASSENGER-LEATHER-BLIND SPOT-CAMERA
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9401872
- Stock #: W22-541
- VIN: KM8SNDHF3HU219173
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-541
- Mileage 89,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, #9 SIN, WORK PERMIT, PERMANENT RESIDENTS!
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?
DRIVE IN STYLE! SPACIOUS 7 PASSENGER S.U.V! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN DIRECT FROM MERCEDES BENZ MISSISSAUGA ON TRADE!
PREMIUM PACKAGE! FINISHED IN MONACO WHITE ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.3L V-6CYL! ALL WHEEL DRIVE! AUTOMATIC! FRONT AND REAR HEATED SEATS! HEATED STEERING WHEEL! 7 PASSENGER 3RD ROW SEATING! BACK UP CAMERA WITH PARKING SENSORS!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS! POWER TAILGATE AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.