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2017 Infiniti QX60

125,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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  • Listing ID: 6848717
  • Stock #: W21-08
  • VIN: 5N1DL0MM8HC548369

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W21-08
  • Mileage 125,000 KM

Vehicle Description

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