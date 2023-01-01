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2017 Infiniti QX60

103,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Infiniti QX60

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AWD-NAVIGATION-360 CAM-PANO ROOF-7 PASSENGER

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2017 Infiniti QX60

AWD-NAVIGATION-360 CAM-PANO ROOF-7 PASSENGER

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9456745
  • Stock #: W22-553
  • VIN: 5N1DL0MMXHC512019

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-553
  • Mileage 103,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Liftgate
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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