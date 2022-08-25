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2017 Kia Sorento

165,000 KM

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$15,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2017 Kia Sorento

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AWD-7-SEATER-CAMERA-CARPLAY-HEATED SEATS-NEW TIRES

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2017 Kia Sorento

AWD-7-SEATER-CAMERA-CARPLAY-HEATED SEATS-NEW TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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165,000KM
Used
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  • Listing ID: 8990347
  • Stock #: W22-324
  • VIN: 5XYPGDA54HG208366

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-324
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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