Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><p>**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.</p><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p>ECONOMICAL..RELIABLE & AFFORDABLE! PERFECT COMMUTER SUV WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES YOU NEED AND MORE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY KIA SPORTAGE!</p><p>BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN ON TRADE DIRECT FROM A LOCAL VW DEALER! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 98,000KM! CLEAN TITLE!</p><p>FULLY LOADED **EX PREMIUM** PACKAGE! FINISHED IN BLACK ON BROWN LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! ALL WHEEL DRIVE! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!</p><p>TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!</p><p>COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!<br>FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....</p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON<br>301 WESTON ROAD<br>TORONTO, ON M6N 3P1<br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2017 Kia Sportage

98,000 KM

Details Description Features

$12,977

+ tax & licensing
Make it Yours

2017 Kia Sportage

AWD EX PREMIUM-BROWN LEATHER-PANO ROOF-LOADED

Watch This Vehicle
11998255

2017 Kia Sportage

AWD EX PREMIUM-BROWN LEATHER-PANO ROOF-LOADED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 11998255
  2. 11998255
  3. 11998255
  4. 11998255
  5. 11998255
  6. 11998255
  7. 11998255
  8. 11998255
  9. 11998255
  10. 11998255
  11. 11998255
  12. 11998255
  13. 11998255
  14. 11998255
  15. 11998255
Contact Seller

$12,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
98,000KM
VIN KNDPNCAC0H7073673

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-266
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c.

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

ECONOMICAL..RELIABLE & AFFORDABLE! PERFECT COMMUTER SUV WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES YOU NEED AND MORE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY KIA SPORTAGE!

BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN ON TRADE DIRECT FROM A LOCAL VW DEALER! PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 98,000KM! CLEAN TITLE!

FULLY LOADED **EX PREMIUM** PACKAGE! FINISHED IN BLACK ON BROWN LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! ALL WHEEL DRIVE! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! HEATED STEERING WHEEL! BACK UP CAMERA! SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2011 Subaru Impreza AWD 2.5i 5 SPEED MANUAL-SERVICE RECORDS-CERTIFIED! for sale in Toronto, ON
2011 Subaru Impreza AWD 2.5i 5 SPEED MANUAL-SERVICE RECORDS-CERTIFIED! 166,000 KM $6,990 + tax & lic
Used 2022 Ford Edge TITANIUM AWD-LEATHER-PANO ROOF-NAVIGATION-LOADED for sale in Toronto, ON
2022 Ford Edge TITANIUM AWD-LEATHER-PANO ROOF-NAVIGATION-LOADED 91,662 KM $23,777 + tax & lic
Used 2019 Ford Police Interceptor Utility AWD **BACK UP CAMERA-CENTER CONSOLE-WE FINANCE** for sale in Toronto, ON
2019 Ford Police Interceptor Utility AWD **BACK UP CAMERA-CENTER CONSOLE-WE FINANCE** 170,000 KM $13,777 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$12,977

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2017 Kia Sportage